44+47=91 56=29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнялось без перехода через разряд

Математика
44+47=91 56=29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнялось без перехода через разряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56+29=85 тут нужно поменять 2 с 5 т.е. 26+59=85 а в первом случае можно 45+46=91  
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