Определить валентность железа, если при прохождении через железный вольтаметр 60 Кл электричества на катоде выделилось 11,6-10^-8 кг железа.
Физика
Определить валентность железа, если при прохождении через железный вольтаметр 60 Кл электричества на катоде выделилось 11,6-10^-8 кг железа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q=60Кл m=11,6*10⁻⁸кг F=96500Кл\моль M(Fe)=56*10-3 кг\моль Найти: Z-? Решение: m=M\Z*q\F (Z- валентность. F- постоянная Фарадея. М- малярная масса.) Z=Mq\mF Z= 56*10-3 кг\моль * 60Кл \ 11,6*10-8кг * 96,5*10-3Кл\моль= 3*10^2=300.
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