Определить валентность железа, если при прохождении через железный вольтаметр 60 Кл электричества на катоде выделилось 11,6-10^-8 кг железа.

Физика

Определить валентность железа, если при прохождении через железный вольтаметр 60 Кл электричества на катоде выделилось 11,6-10^-8 кг железа.

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