город — первый политический центр ВКЛ;

Обществознание
город — первый политический центр ВКЛ;
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Гость:
Литовское Княжество Новогрудок  
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