город — первый политический центр ВКЛ;
Обществознание
город — первый политический центр ВКЛ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литовское Княжество Новогрудок
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