как происходит транспорт веществ в растительных организмах? что такое кровь?каковы её функции в организме?

Гость: Гость:

В растениях осуществляется перенос органических веществ из листьев в нижлежащие органы (по сетовидным трубкам, которые образованы живыми клетками), а неорганических из зоны всасывания корня в выжлежащие органы за счет корневого давления (по сосудам, которые образованы мертвыми клетками). Кровь - жидкая соединительная ткань, образованная из тромбоцитов, лейкоцитов (белые кровяные тельца), эритроцитов (красные кровяные тельца) и плазмы. Кровь распространяет различные вещества по организму (органические, неорганические, гормоны, ферменты). Кровеносная система + Лимфатеческая система = фундамент иммунитета.