как происходит транспорт веществ в растительных организмах? что такое кровь?каковы её функции в организме?
Биология
как происходит транспорт веществ в растительных организмах? что такое кровь?каковы её функции в организме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В растениях осуществляется перенос органических веществ из листьев в нижлежащие органы (по сетовидным трубкам, которые образованы живыми клетками), а неорганических из зоны всасывания корня в выжлежащие органы за счет корневого давления (по сосудам, которые образованы мертвыми клетками). Кровь - жидкая соединительная ткань, образованная из тромбоцитов, лейкоцитов (белые кровяные тельца), эритроцитов (красные кровяные тельца) и плазмы. Кровь распространяет различные вещества по организму (органические, неорганические, гормоны, ферменты). Кровеносная система + Лимфатеческая система = фундамент иммунитета.
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