Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 20%, две другие -уменьшили на 20%. Как изменилась площадь прямоугольника?
Математика
Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 20%, две другие -уменьшили на 20%. Как изменилась площадь прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть стороны были x и y, тогда площадь s=xy после изменения стороны равны 1,2x и 0,8y и s1=1,2x*0,8y=0,96xy то есть s1/s=0,96xy/xy=0,96
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