дан треугольник АВС равнобедренный ...АС основание..Постройте точкиД и Е на которые отображаются точки А и С(тоесть Д на А, а Е на С) при параллельном переносе навектор ВС...Докажите что АЕ равно ДВ

Геометрия

дан треугольник АВС равнобедренный ...АС основание..Постройте точкиД и Е на которые отображаются точки А и С(тоесть Д на А, а Е на С) при параллельном переносе навектор ВС...Докажите что АЕ равно ДВ

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