Периметр прямоугольника равен 40дм. Найди площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины.Выполни схему и реши задачу.

Математика

Периметр прямоугольника равен 40дм. Найди площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины.Выполни схему и реши задачу.

Автор: Гость