Периметр прямоугольника равен 40дм. Найди площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины.Выполни схему и реши задачу.
Математика
Периметр прямоугольника равен 40дм. Найди площадь прямоугольника, если его длина в 3 раза больше ширины.Выполни схему и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х дм-ширина, тогда3*Х дм - длина х+х+3*х+3*х=40 8*х=40 х=40:8 х=5- ширина длина3*5=15 S=15*5=75дм-площадь прямоугольника
Гость:
1)х+3х=40:2 4х=20 х=20:4 х=5дм-ширина. 2)5*3=15дм-дина. 3)5*15=75кв.дм-площадь прямоугольника.
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