Какое давление на снего производит спортсмен,масса которого 70кг,а площадь подошв обуви-300см в квадрате?Во сколько раз изменится давление,если спортсмен встанет на лыжи?Длина каждой лыжи 1.95м,ширина 8 см.
Физика
Какое давление на снего производит спортсмен,масса которого 70кг,а площадь подошв обуви-300см в квадрате?Во сколько раз изменится давление,если спортсмен встанет на лыжи?Длина каждой лыжи 1.95м,ширина 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление на снег в обуви площадь подошв обуви-300см2= 300*10^-4 м2 (считаю, что одна подошва) S1=2*300*10^-4 м2 p1=F/S1=mg/S1=70*10/(2*300*10^-4 )=11666.66666666667 Па= 11.7 кПа спортсмен встанет на лыжи площадь лыж S2=2*1.95*0.08 м2 p2=F/S2=mg/S2=70*10/(2*1.95*0.08)=2243.589743589744 Па= 2.2 кПа р1/р2=11.7 / 2.2= 5.3(18) изменится давление в 5.3 раза
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