Какое давление на снего производит спортсмен,масса которого 70кг,а площадь подошв обуви-300см в квадрате?Во сколько раз изменится давление,если спортсмен встанет на лыжи?Длина каждой лыжи 1.95м,ширина 8 см.

Физика

Какое давление на снего производит спортсмен,масса которого 70кг,а площадь подошв обуви-300см в квадрате?Во сколько раз изменится давление,если спортсмен встанет на лыжи?Длина каждой лыжи 1.95м,ширина 8 см.

Автор: Гость