Из двух посёлков,расстояние между которыми 75км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника.Первый шёл со скоростью 12км/ч,а второй со скоростью 13км/ч.Они идут уже 2часа.Сколькоим надо ещё пройти до встречи?
Математика
Из двух посёлков,расстояние между которыми 75км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника.Первый шёл со скоростью 12км/ч,а второй со скоростью 13км/ч.Они идут уже 2часа.Сколькоим надо ещё пройти до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*2=24км-прошёл первый за 2 часа. 2)13*2=26км-прошёл второй за 2 часа. 3)24+26=50км-прошли вместе. 4)75-50=25км-осталось пройти.
Гость:
12х2=24(км)13х2=26(км)24+26=50(км)75-50=25(км)ответ: им надо пройти 25 км.
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