Из двух посёлков,расстояние между которыми 75км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника.Первый шёл со скоростью 12км/ч,а второй со скоростью 13км/ч.Они идут уже 2часа.Сколькоим надо ещё пройти до встречи?

Математика

Из двух посёлков,расстояние между которыми 75км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника.Первый шёл со скоростью 12км/ч,а второй со скоростью 13км/ч.Они идут уже 2часа.Сколькоим надо ещё пройти до встречи?

Автор: Гость