охарактеризуйте особенности строения нервной системы позвоночных 

Биология
охарактеризуйте особенности строения нервной системы позвоночных 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нервная система позвоночных трубчатого типу.Головний мозг представлен у позвоночных животных пятью отделами: передним, промежуточным, средним, мозжечком и продолговатым мозгом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Диалог на тему - нет более благородной болезни, чем тоска по родине.
Ответить
Математика
Из двух посёлков,расстояние между которыми 75км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника.Первый шёл со скоростью 12км/ч,а второй со скор...
Ответить
География
что вызывает всеобщее осуждение окружающих
Ответить
Алгебра
(2а + с)(а - 3с) + а (2с - а)
Ответить
Алгебра
найдите натуральные числа m и n,если известно, что из трёх следующих утверждений два истины, а одно ложно: 1) 4m+9n=135 2) 9m+4n=135 3) 6m+11n=240 
Ответить