охарактеризуйте особенности строения нервной системы позвоночных
Биология
охарактеризуйте особенности строения нервной системы позвоночных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нервная система позвоночных трубчатого типу.Головний мозг представлен у позвоночных животных пятью отделами: передним, промежуточным, средним, мозжечком и продолговатым мозгом.
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