1.как происходит транспорт веществ в растительных организмах? 2, что такое кровь? каковы её функции в организме?
Биология
1.как происходит транспорт веществ в растительных организмах? 2, что такое кровь? каковы её функции в организме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через корни всасываются миниральные соли и вода и по ситовидным трубкам распредиляются. кровь- это вид соединительной ткани состоящей из 3 элементов( тромбоциты, лнейкоциты, эритроциты) и плазмы. перенос веществ в организм. тромбоциты участвуют в свёртываемости крови лейкоциты в фагоцитозе и пиноцитозе.
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