составить предложение на тему игра со словом кораблик
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составить предложение на тему игра со словом кораблик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький Миша так любил играть с бумажным корабликом, который ему ловко делала мама!
Гость:
Весной мальчишки запускают бумажные кораблики в первые весенние ручьи. Я ступила на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней( из песни)
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