составить предложение на тему игра со словом кораблик

Маленький Миша так любил играть с бумажным корабликом, который ему ловко делала мама!

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Весной мальчишки запускают бумажные кораблики в первые весенние ручьи. Я ступила на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней( из песни)