как будит слово визг в форму глагола 2 лица ед.ч. и 2 лица мн.ч.

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как будит слово визг в форму глагола 2 лица ед.ч. и 2 лица мн.ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 лицо- ты, вы. Ты - визжишь (2 л., ед.ч) Вы - визжите (2 л., мн.ч.)
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