НАПИСАТИ УМОВУ ТА РІШЕННЯ 795°. Узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачає 87 г бензину, а влітку — 80 г. На скільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 100 км шляху?

Гость: Гость:

1)скільки бензину витрачає авто у зимку на 100 км? 100*87=8700 г 2)скільки бензину витрачає авто влітку на 100 км? 100*80=8000 г 3) на скільки менше витрачає влітку чим взимку? 8700-8000=700 г 2 спосіб 1)на скільки грамів витрачає бензину менше улітку на 1 км шляху? 87-80=7 грамів 2)на скільки грамів витрачає менше улітку на 100 км шляху? 7*100=700 грам