В цилиндр высота которого 12 см вписана правильная четырехугольная призма объем которой 24 см кубических. Найдите объем цилиндра.

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Правильная четырехугольная призма - это куб. Vкуба = 6a^2 6a^2 = 24 a^2 = 4 a = 2 Далее найдем диаметр основания цилиндра: d = квадратный корень из 8 = 2 квадратных корня из 2 отсюда радиус основания цилиндра R = квадратный корень из 2 Vцилиндра = ПR^2h Vцилиндра = 24П Ответ: 24П