Докажите справедливость формул: а) cos2a= 2 cos^(2)a - 1 б) cos2a=1 - 2 sin^(2)a .
Алгебра
Докажите справедливость формул: а) cos2a= 2 cos^(2)a - 1 б) cos2a=1 - 2 sin^(2)a .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos 2α = cos²α - sin²α = cos²α - (1- cos²α) = cos²α - 1 + cos²α= = cos²α + cos²α - 1 = 2cos²α - 1 доказано cos 2α = cos²α - sin²α= (1- sin² α) - sin²α = 1- sin² α - sin²α = = 1 - 2sin²α доказано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
НАПИСАТИ УМОВУ ТА РІШЕННЯ 795°. Узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачає 87 г бензину, а влітку — 80 г. На скільки грамів бензину менше ви...
Геометрия
В цилиндр высота которого 12 см вписана правильная четырехугольная призма объем которой 24 см кубических. Найдите объем цилиндра.
Математика
протягом двох тижнів мотоцикліст був у дорозі 60 години.першого тижня він проїхав 960 км а другого 1440 км.скільки годин був у дорозі мотоцикліст к...