Докажите справедливость формул: а) cos2a= 2 cos^(2)a - 1 б) cos2a=1 - 2 sin^(2)a .

Алгебра
Докажите справедливость формул: а) cos2a= 2 cos^(2)a - 1 б) cos2a=1 - 2 sin^(2)a .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos 2α = cos²α - sin²α = cos²α - (1-  cos²α) =  cos²α - 1 + cos²α= =   cos²α  + cos²α - 1 = 2cos²α - 1                   доказано      cos 2α =  cos²α - sin²α= (1- sin² α) - sin²α =  1- sin² α - sin²α = = 1 - 2sin²α                                                     доказано  
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