Ca3(PO4)2- больше P- больше P2O5- больше H3PO4- больше Ca(H2PO4)2- больше CaHPO4

Химия

Ca3(PO4)2- больше P- больше P2O5- больше H3PO4- больше Ca(H2PO4)2- больше CaHPO4

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