Ca3(PO4)2- больше P- больше P2O5- больше H3PO4- больше Ca(H2PO4)2- больше CaHPO4
Химия
Ca3(PO4)2- больше P- больше P2O5- больше H3PO4- больше Ca(H2PO4)2- больше CaHPO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Ca3(PO4)2-P-P2O5-H3PO4-Ca(H2PO4)2-CaHPO4 \\ 1) Ca3(PO4)2+5C+3SiO2=2P+3CaSiO3+5CO \\ 2)4P+5O2=2P2O5 \\ 3)P2O5+3H2O=2H3PO4 \\ 4) 4H3PO4+Ca3(PO4)2=3Ca(H2PO4)2 \\ 5) Ca(H2PO4)2+Ca(OH)2=2CaHPO4+2H2O [/latex]
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