какую роль играют неметаллы в жизни человека?

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неметаллы в жизни человека играют важную роль. одежда состоит из типичных неметаллов.много деревянных вещей помогают нам в повседневной жизни.констовары состоят из типичных неметаллов. без них мы не смогли бы получить образование.но самым главным типичным неметаллом в нашей жизни является кислород.