Определите силу тока в проводнике сечением 3мм2, если концентрация свободных электронов в веществе 1*10( в 23), а средняя скорость их движения 0,4 мм/с

Физика

Определите силу тока в проводнике сечением 3мм2, если концентрация свободных электронов в веществе 1*10( в 23), а средняя скорость их движения 0,4 мм/с

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