Определите силу тока в проводнике сечением 3мм2, если концентрация свободных электронов в веществе 1*10( в 23), а средняя скорость их движения 0,4 мм/с
Физика
Определите силу тока в проводнике сечением 3мм2, если концентрация свободных электронов в веществе 1*10( в 23), а средняя скорость их движения 0,4 мм/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Силу тока вычисляем по формуле I=nevs, где n-концетрация, е-модуль заряда электрона, v-скорость, S-площадь. Заряд электрона надо знать e=1,92*10( в степени -13) I=nevs=10(в степени 23)*1,6*10(в степени -13)*0,4*3=1,92*10(в степени 10)А Ответ: 1,92*10(в степени 10)А
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