сочинение как ведут себя мои вещи когда меня нет дома  

Все мы когда были маленками думали,что куклы разговаривают.А может эта правда?Стоит поразмышлять на этим вопросом.Мы уходим.....,а они начинают беседовать.Но то,о чем они говорят останется для нас неизвестным.

Гость: Гость:

если честно они ничего недедают....а если так пояснять то каждая вещь кудато уходит если прочесть произведение пенсне то там даётся более точное описание например6 они могут потерятся на долгое время но потом найтись