сочинение как ведут себя мои вещи когда меня нет дома  

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сочинение как ведут себя мои вещи когда меня нет дома  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мы когда были маленками думали,что куклы разговаривают.А может эта правда?Стоит поразмышлять на этим вопросом.Мы уходим.....,а они начинают беседовать.Но то,о чем они говорят останется для нас неизвестным. 
Гость:
если честно они ничего недедают....а если так пояснять то каждая  вещь кудато уходит если прочесть произведение пенсне то там даётся более точное описание например6 они могут потерятся на долгое время но потом найтись
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