18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пак...
Математика
18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пакетов муки осталось? Напиши пожалуйста Дано за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 кг муки по 2 кг в каждый пакет Израсходовали- 3 пакета Сколько получилось пакетов-? Сколько пакетов осталось- ? 1)18:2=9 пакетов получилось всего 2)9-3=6 пакетов осталось
Гость:
рассыпали--------18 кг каждый пакет----------по 2 кг израсходовали---------3 пакеты осталось---------? пакет 18:2=9 пакетов получилось с мукой 9-3=6 пакетов муки осталось.
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