18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пак...

Математика
18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пакетов муки осталось? Напиши пожалуйста Дано за ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 кг муки по 2 кг в каждый пакет Израсходовали- 3 пакета Сколько получилось пакетов-? Сколько пакетов осталось- ?   1)18:2=9 пакетов получилось всего 2)9-3=6 пакетов осталось 
Гость:
рассыпали--------18 кг каждый пакет----------по 2 кг израсходовали---------3 пакеты осталось---------? пакет 18:2=9  пакетов  получилось с мукой 9-3=6 пакетов муки осталось.
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