18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пак...

Математика

18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? План решения 1) Сколько получилось пакетов с мукой? 2) Сколькр пакетов муки осталось? Напиши пожалуйста Дано за ранее спасибо

Автор: Гость