в прямоугольном треугольнике ABC угол В=90, cosC=6/10, BC=6 найти АВ
Геометрия
в прямоугольном треугольнике ABC угол В=90, cosC=6/10, BC=6 найти АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
косинус угла С=6/10 cos C=BC/AC 6/10= 6/АС АС=6/0,6=10 По т.Пифагора 10²=6²+АВ² 100= 36+АВ² АВ²=100-36=64 АВ=√64=8 Ответ: АВ=8
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