В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй ученик для этих же целей решил использовать баллоны с кислородом и водородом, в к...
Химия
В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй ученик для этих же целей решил использовать баллоны с кислородом и водородом, в конечном итоге порошок был получен. Записать уравнения реакций происходящих процессов. Cu(пруток)-....Cu(порошок)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала паренек обжог медный пруток,получив оксид меди: [latex]2Cu+O_2=2CuO[/latex] А потом из оксида водородом восстановил медь,но уже в виде порошка: [latex]CuO+H_2=H_2O+Cu[/latex]
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