В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй ученик для этих же целей решил использовать баллоны с кислородом и водородом, в к...

Химия

В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй ученик для этих же целей решил использовать баллоны с кислородом и водородом, в конечном итоге порошок был получен. Записать уравнения реакций происходящих процессов. Cu(пруток)-....Cu(порошок)

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