поезд отправляется в 19часов 35 минут.Дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 минут.В котором часу пассажиру надо выехать из дома,чтобы быть на вокзале за 15 минут до отправления поезда  

Математика
поезд отправляется в 19часов 35 минут.Дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 минут.В котором часу пассажиру надо выехать из дома,чтобы быть на вокзале за 15 минут до отправления поезда  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45+15=60мин(1час)-нужно выйти из дома за час до отправления. 2)19ч 35м-1ч 00мин=18ч 35мин-в это время нужно выйти из дома.  
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