как происходит развитие бабочки

Биология
как происходит развитие бабочки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самки откладывают оплодотворенные яйца, из них отрождаются личинки, которые превращаются в куколок, а куколки - во взрослых насекомых 
Гость:
1)Яйцо 2)гусеница 3)куколка 4)бабочка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
мини-сочинение на тему "Посадка деревьев" с опорными словами
Ответить
Математика
Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.
Ответить
Математика
поезд отправляется в 19часов 35 минут.Дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 минут.В котором часу пассажиру надо выехать из дома,чтобы быт...
Ответить
Химия
В лаборатории имеется медный пруток. Ученику необходимо получить для эксперимента порошок меди, для этого он решил использовать напильник. Второй у...
Ответить
Математика
18 кг муки рассыпали в пакеты, по2 кг в каждый.3 пакеты муки израсходовали на приготовление печенья.Сколько пакетов муки осталось? ...
Ответить