как происходит развитие бабочки
Биология
как происходит развитие бабочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самки откладывают оплодотворенные яйца, из них отрождаются личинки, которые превращаются в куколок, а куколки - во взрослых насекомых
Гость:
1)Яйцо 2)гусеница 3)куколка 4)бабочка
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