для чего служат уточняющие члены предложения ? какие члены предложения чаще всего обособляются как уточняющие?

При уточнении разграничиваются уточняющие и уточняемые члены предложения. Уточняющими называются те члены предложения, которые поясняют другие, уточняемые члены. Обособляются (отделяются запятой в начале и в конце предложения и выделяются с обеих сторон в середине предложения) слова и словосочетания, уточняющие смысл предшествующих слов. Уточняющие члены по отношению к уточняемым служат наименованиями более конкретными по значению, так как они сужают понятие, передаваемое уточняемым (основным) членом предложения, или в каком-либо плане ограничивают его. Таким образом, члены уточняемый и уточняющий соотносятся как общее и частное, широкое и конкретное, родовое и видовое, причём уточняющий член предложения следует за уточняемым (а не наоборот!). Ср.: Завтра, (когда именно?) в шесть часов вечера, состоится собрание членов кооператива. – В шесть часов вечера состоится собрание членов кооператива. Уточняться могут все члены предложения. Чаще всего уточняются обстоятельства места и времени, поскольку именно они могут обозначаться очень обобщённо и неопределённо (там, туда, оттуда; везде, всюду; тогда, потом и др.). Конкретизацию дает именно уточняющий член: Там, (где именно?) на горизонте, светилась бледно-розовая полоска света (М. Горький); Теперь, (когда именно?) после половодья, это была река саженей в шесть (Чехов).

Гость: Гость:

Обособляются слова и словосочетания, уточняющие смысл предшествующих слов. Чаще всего уточняющими являются обстоятельства места и времени. Например: В предместье, около боен, выли собаки; Даже сюда, через озеро, за километр, вместе с горячим воздухом, доносился гул и треск; В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины, Он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза. В зависимости от смысла одни и те же слова могут рассматриваться как уточняющие или не как уточняющие: Далеко, в лесу, раздавались удары топора (слушатель находится вне леса) - Далеко в лесу раздавались удары топора (слушатель тоже находится в лесу). Реже встречаются уточняющие обстоятельства с другими значениями, например обстоятельства образа действия: Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх; Бабы зашумели все сразу, в один голос, не давая Давыдову и слова молвить. Обособляются уточняющие определения со значением цвета, размера, возраста и так далее: Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи; Она со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках. Уточняющие определения могут конкретизировать общее значение местоимений этот, тот, такой и другие (в том числе субстантивированных): Чичиков немного озадачился таким, отчасти резким, определением; Каждому, приехавшему и пришедшему, они должны были найти и указать место для ночлега.