некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?

Математика

некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?

Автор: Гость