некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?
Математика
некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ответ есть то сверься увеличатся сумма в 2.48832 раза
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