некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?

Математика
некоторую сумму положили в банк под 20%годовых.во сколько раз увеличится вложенная сумма за 5 лет,если начисляют простые проценты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ответ есть то сверься увеличатся сумма в 2.48832 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
для чего служат уточняющие члены предложения ? какие члены предложения чаще всего обособляются как уточняющие?
Ответить
Биология
как происходит развитие бабочки
Ответить
Русский язык
мини-сочинение на тему "Посадка деревьев" с опорными словами
Ответить
Математика
Все стороны прямоугольника увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась его площадь прямоугольника.
Ответить
Математика
поезд отправляется в 19часов 35 минут.Дорога пассажира от дома до вокзала занимает 45 минут.В котором часу пассажиру надо выехать из дома,чтобы быт...
Ответить