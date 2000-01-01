В первый банк вкладчик внёс 10000 рублей под 20% годовых, а во второй-15000 рублей под 18% годовых. В каком из банков прибыль вкладчика будет наибольшей?
Алгебра
В первый банк вкладчик внёс 10000 рублей под 20% годовых, а во второй-15000 рублей под 18% годовых. В каком из банков прибыль вкладчика будет наибольшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000+20%=12000 15000+18%=17700 ответ во втором банке прибыль вкладчика больше
Гость:
Во втором , т.к прибыль в 1 ом банке = 10000*20%=2000, а во втором 15000*18%=2700
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