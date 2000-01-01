В первый банк вкладчик внёс 10000 рублей под 20% годовых, а во второй-15000 рублей под 18% годовых. В каком из банков прибыль вкладчика будет наибольшей?

Алгебра

В первый банк вкладчик внёс 10000 рублей под 20% годовых, а во второй-15000 рублей под 18% годовых. В каком из банков прибыль вкладчика будет наибольшей?

Автор: Гость