Велосипедист и пешеход двигаются из одной точки в противоположных направлениях.Средняя скорость велосипедиста 15 км%ч , а пешехода 5 км%ч.На сколько километров они удалятся друг от друга за 1ч?за 2 ч? за 3 ч? С условием!

Математика

Велосипедист и пешеход двигаются из одной точки в противоположных направлениях.Средняя скорость велосипедиста 15 км%ч , а пешехода 5 км%ч.На сколько километров они удалятся друг от друга за 1ч?за 2 ч? за 3 ч? С условием!

Автор: Гость