Велосипедист и пешеход двигаются  из одной точки в противоположных направлениях.Средняя скорость велосипедиста  15 км%ч , а пешехода 5 км%ч.На сколько километров они удалятся друг от друга за 1ч?за 2 ч? за 3 ч? С условием! 

Математика
Велосипедист и пешеход двигаются  из одной точки в противоположных направлениях.Средняя скорость велосипедиста  15 км%ч , а пешехода 5 км%ч.На сколько километров они удалятся друг от друга за 1ч?за 2 ч? за 3 ч? С условием! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипидист-15 км/ч Пешеход-5км/ч решение: 1) 15+5= 20 (км) - удалились друг от друга за 1 час 2) 20*2= 40 (км)- за 2 часа) 3) 20*3=60 (км)- за 3 часа
Гость:
велосепедист- 15 км/ч пешеход-5 км/ч Расстояние между ними через 1ч,2ч,3ч-? км   1)15х1+5х1=20 км- за 1 час 2) 15х2+5х2=30+10=40 км за 2 часа 3)15х3+5х3=45+15=60 км- за 3 часа   2 способ: 1)15+5=20 км/ч- общая скорость 2)20х1=20 км 3а 1 час  3)20х2=40 км за 2 часа 4)20х3=60 км за 3 часа 
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