Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь ее путь равен 324,9км?

Математика

Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь ее путь равен 324,9км?

Автор: Гость