Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь ее путь равен 324,9км?
Математика
Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь ее путь равен 324,9км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65.8*3=197.4км-проехала за 3 часа. 2)324.9-197.4=127.5км-проехала за 5 часов. 3)127.5:5=25.5км/ч-скорость по грунтовой дороге.
Гость:
по шоссе-3ч со скоростью 65.8 км по грунту-5ч со скоростью ? км всего-324.9 65.8х3=197.4 по шоссе 324.9-197.4=130.5 по грунту 127.5:5=25.5 км/ч скорость по грунту ответ:25.5 км/ч скорость по грунту
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