чему равна сила тока?

Физика
чему равна сила тока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила тока равна скорости движения заряда через общее поперечное сечение проводника
Гость:
I=q/t это формула))) ну как я помню
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