словосочетание со словом патриотизм
География
словосочетание со словом патриотизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
литвинский патриотизм согласование
Гость:
гражданский патриотизм ; патриотизм солдата, награжденный за патриотизм;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составь 6 предложений, состоящих из существительного и глагола. Ёрш ершится. Петух петушится. Лайка лает. Змея змеится... Что ж получается: Лягушка...
Математика
Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5ч она шла по грунтовой дороге.С какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь ее ...
Физика
Математика
Велосипедист и пешеход двигаются из одной точки в противоположных направлениях.Средняя скорость велосипедиста 15 км%ч , а пешехода 5 км%ч.На скол...