словосочетание со словом патриотизм

География
словосочетание со словом патриотизм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
литвинский патриотизм  согласование 
Гость:
гражданский патриотизм ; патриотизм солдата, награжденный за патриотизм;
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