Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка (по массе). Какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава?
Математика
Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка (по массе). Какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8ч- столько всего частей 2,72/8= 0,34 кг- составляет одна часть 0,34*5= 1,7 кг- масса меди 0,34*3=1,02кг- масса цинка
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