Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка (по массе). Какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава?

Математика

Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка (по массе). Какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава?

Автор: Гость