Имеются 2 тела температура которых 25 и 75. Внутреняя энергия каждого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?

Физика

Имеются 2 тела температура которых 25 и 75. Внутреняя энергия каждого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?

Автор: Гость