Имеются 2 тела температура которых 25 и 75. Внутреняя энергия каждого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?
Физика
Имеются 2 тела температура которых 25 и 75. Внутреняя энергия каждого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплопередача прекратится,как только температура обоих тел станет одинаковой.
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