Имеются чашечные весы и гиря массой 500 г Как за три взвешивания на чашечных весах отмерить 3 кг 500 г сахара

Гость: Гость:

1взв: Левая чаша-500г сахара, Правая-гиря; 2взв: Гирю убираем на левую чашу, получим гиря500г+сахар 500г=противовес 1кг,правая чаша будет 1кг сахара; 3взв: Убираем с правой 1кг сахара на левую чашу, где имеем 1500 г сахара и 500г гиря-имеем в сумме 2кг; В противовес ставим на правую Чашу 2 кг сахара; Затем снимаем с правой чаши 2кг+1500 с левой=получим искомые 3500г или 3кг500г