Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из водо??роводного крана: а) 3 л воды; б)7 л воды? ПЛИЗ КАК МОЖНО ПО ПОНЯТНИЙ

Математика

Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из водо??роводного крана: а) 3 л воды; б)7 л воды? ПЛИЗ КАК МОЖНО ПО ПОНЯТНИЙ

Автор: Гость