Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из водо??роводного крана: а) 3 л воды; б)7 л воды? ПЛИЗ КАК МОЖНО ПО ПОНЯТНИЙ
Математика
Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из водо??роводного крана: а) 3 л воды; б)7 л воды? ПЛИЗ КАК МОЖНО ПО ПОНЯТНИЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Наполняем ёмкость 8 л и выливаем в ёмкость 5 л, и в итоге в ёмкости 8 л будет 3 л
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