Напишите характеристику Георгия "Борис Гордунов" ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ ОЧЕНЬ ??АДООООО!!!!

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Борис Горбунов родился 1552 Женился, в 1580 году стал боярином, постепенно занял важное положение среди знати. После смерти Ивана Грозного в 1584 году вместе с Бельским объявил о кончине государя народу. Когда новым царем стал Федор Иванович, в биографии Бориса Годунова была занята важная роль в совете. С 1587 года он являлся фактическим правителем, поскольку сам царь Федор не мог управлять страной. Благодаря деятельности Годунова был избран первый патриарх, построен водопровод в Москве, началось активное строительство, была установлена крепостная зависимость. После смерти наследника Дмитрия и царя Федора династия правителей Рюриковичей оборвалась. А 17 февраля 1598 года в биографии Бориса Годунова состоялось весьма важное событие. На Земском соборе его избрали царем. Однако страшный голод и кризис в стране в 1601-1602 годах пошатнул популярность царя. Вскоре начались бунты среди народа. Затем, если рассматривать краткую биографию Годунова, последовало разбитие небольшого войска Лжедмитрия (утверждавшего, что он законный правитель – царевич Дмитрий). Здоровье Годунова постепенно ухудшалось, а 23 апреля 1605 года царь скончался.