4/9х,если х=1/4,4/9,4 1/2найдите значение

Математика
4/9х,если х=1/4,4/9,4 1/2найдите значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
, если: х =  1/4      ⇒  4/9    *  1/4  =  (4*1) /(9*4) = 1/9 х = 4/9       ⇒   4/9   *  4/9  = (4*4) /(9*9) = 16/81 х = 4  1/2   ⇒   4/9   *   4  1/2 =  4/9    *  9/4  = (4*9)/(9*4) = 1/1 = 1 если  x   -  в знаменателе дроби, т.е. выражение следующее:  ,  если :  x=  1/4      ⇒   4/ (9 * 1/4 ) =  4/1  :   9/4  =  4/1   *   4/9  = 16/9  = 1   7/9 х = 4/9      ⇒   4/ ( 9 *  4/9 ) =  4/4  =1 х =  4  1/2 ⇒   4/ ( 9  *  4  1/2 )  =  4/ ( 9/1   *  9/2) = 4/1  *   2/81 = 8/81
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