4/9х,если х=1/4,4/9,4 1/2найдите значение

Гость: Гость:

, если: х = 1/4 ⇒ 4/9 * 1/4 = (4*1) /(9*4) = 1/9 х = 4/9 ⇒ 4/9 * 4/9 = (4*4) /(9*9) = 16/81 х = 4 1/2 ⇒ 4/9 * 4 1/2 = 4/9 * 9/4 = (4*9)/(9*4) = 1/1 = 1 если x - в знаменателе дроби, т.е. выражение следующее: , если : x= 1/4 ⇒ 4/ (9 * 1/4 ) = 4/1 : 9/4 = 4/1 * 4/9 = 16/9 = 1 7/9 х = 4/9 ⇒ 4/ ( 9 * 4/9 ) = 4/4 =1 х = 4 1/2 ⇒ 4/ ( 9 * 4 1/2 ) = 4/ ( 9/1 * 9/2) = 4/1 * 2/81 = 8/81