Имеются два сосуда вместимостью 8л и 5л. Как с помощью этих сосудов налить из водоп??оводного крана 3л воды?
Математика
Имеются два сосуда вместимостью 8л и 5л. Как с помощью этих сосудов налить из водоп??оводного крана 3л воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наливаем в сосуд с 8 литрами воду переливаем в сосуд с 5 литрами а все что остается в сосуде с 8 литрами это 3 литра воды .
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