Имеются гирьки массой 2г, 4г, 6г,..., 38г, 40г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Математика
Имеются гирьки массой 2г, 4г, 6г,..., 38г, 40г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+39+38+37+36+35+14=273 33+32+31+30+29+28+27+26+25+12=273 остальная группа оставшися =273
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