Имеются гирьки массой 2г, 4г, 6г,..., 38г, 40г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Математика

Имеются гирьки массой 2г, 4г, 6г,..., 38г, 40г. Можно ли их разложить на три равные по массе кучки?

Автор: Гость