Имелось 65л. фруктового сока. из них 20л. дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в 3л. банки. сколько банок потребовалось? (запишите пж решение по действиям или в уравнение и ответ прошу срочно!!!!!)
Математика
Имелось 65л. фруктового сока. из них 20л. дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в 3л. банки. сколько банок потребовалось? (запишите пж решение по действиям или в уравнение и ответ прошу срочно!!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65-20=45л-осталось 2)45:3=15банок потребуется
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