Имелось 65л. фруктового сока. из них 20л. дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в 3л. банки. сколько банок потребовалось? (запишите пж решение по действиям или в уравнение и ответ прошу срочно!!!!!)

Математика

Имелось 65л. фруктового сока. из них 20л. дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в 3л. банки. сколько банок потребовалось? (запишите пж решение по действиям или в уравнение и ответ прошу срочно!!!!!)

Автор: Гость