Имена прилагательные, данные в скобках, согласуй с именами существительными. Определи их значение. 1.От (высокий) дерева и тень (большой). 2.(Добрый) слова бежит, а (плохой)-летит. 3.На (родной) сторонке и камешек знаком. 4.(На...

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Имена прилагательные, данные в скобках, согласуй с именами существительными. Определи их значение. 1.От (высокий) дерева и тень (большой). 2.(Добрый) слова бежит, а (плохой)-летит. 3.На (родной) сторонке и камешек знаком. 4.(Настоящий) друзья и половину разделят поровну. 5.Дружба-(бесценный) богатство. 6.(Дарёный) коню в зубы не смотрят.

Автор: Гость