Имена прилагательные, данные в скобках, согласуй с именами существительными. Определи их значение. 1.От (высокий) дерева и тень (большой). 2.(Добрый) слова бежит, а (плохой)-летит. 3.На (родной) сторонке и камешек знаком. 4.(На...
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Имена прилагательные, данные в скобках, согласуй с именами существительными. Определи их значение. 1.От (высокий) дерева и тень (большой). 2.(Добрый) слова бежит, а (плохой)-летит. 3.На (родной) сторонке и камешек знаком. 4.(Настоящий) друзья и половину разделят поровну. 5.Дружба-(бесценный) богатство. 6.(Дарёный) коню в зубы не смотрят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) От высокого дерева и тень большая. 2) Доброе слово бежит, а плохое летит. 3) На родимой сторонке и камешек знаком. 4) Настоящие друзья и половину разделят пополам. 5) Дареному коню в зубы не смотрят.
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