Спильно кореневи слова до слова гисть
Українська мова
Спильно кореневи слова до слова гисть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гість-гостинний-гостям-гостинність-гості
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