Как по татарски будет сможешь?

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Как по татарски будет сможешь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так же и будет по татарски.
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