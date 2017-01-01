Письмо Деду Морозу плиз побольше

Гость: Гость:

Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я был послушным. Я помогал людям и прошу в этот Новый год 2017 , чтобы ты подарил мне щенка и котенка, так как мама с папой мне их не разрешают, а я их очень сильно хочу, если ты мне их подаришь, то я обещаю, что буду всю жизнь хорошим и буду помогать людям. С любовью (напиши своё имя).