Сколько будет (128-78•41)
Математика
Сколько будет (128-78•41)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128-78*41= -3070 (минус 3 тысячи семдесят)
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