Напишите ответ ко всем заданиям плиз

Гость: Гость:

1. не могу ответить, т.к. не вижу саму презентацию. 2. основные этапы решения задачи с использованием компьютера: 1) постановка задачи 2) формализация 3) алгоритмизация 4) программирование 5) компьютерный эксперимент (чаще называется тестирование или отладка). 3. На этапе постановки задачи определяется вопрос, который надо решить, т.е. определяется, формулируется сама задача. Итогом этапа является четко сформулированная задача. 4. На этапе формализации поставленная на предыдущем этапе задача представляется в схематичном виде, если возможно, то делится на более мелкие задачи (подзадачи). Например для задачи найти площадь сложной фигуры мы рисуем эту фигуру, делим эту сложную фигуру на простые, определяем какие данные есть а какие требуется найти дополнительно, какими можно воспользоваться формулами. Результатом этого этапа является общее представление о возможном способе решения этой задачи, набор подзадач, формул и т.п. 5. На этапе алгоритмизации из данных полученных на предыдущем этапе составляется алгоритм решения задачи, т.е. пошаговая инструкция действий, приводящих к решению. Результатом этапа является сам алгоритм (например блок-схема или запись на алгоритмическом языке). 6. На этапе программирования по составленному алгоритму пишется программа на каком-либо языке программирования. Результат - программа. 7. На этапе эксперимента (тестирования, отладки) написанную программу проверяют на работоспособность, исправляют найденные ошибки. Например в написанную программу вводятся некоторые данные, результат обработки которых программист знает или может с уверенностью предположить. Правильно работающая программа должна выдать правильный результат. Иначе ее необходимо исправить. Это и есть отладка. Она продолжается до момента когда программа будет работать правильно. Результат этапа - правильно работающая программа. Бывают случаи, когда на этом этапе исправить программу невозможно, т.к. ошибка была допущена на одном из предыдущих этапов. В этом случае решение задачи возвращается на тот этап, где была допущена ошибка. 8. На мой взгляд наиболее трудоемкий этап это формализация, т.к если стоит достаточно сложная задача, гораздо труднее найти пути ее решения, чем воплотить их потом в жизнь алгоритмом или программой. Но тем не менее если задача достаточно проста в смысле определения пути решения, но требует обработки большого числа различной информации, то более трудоемким будет этап программирования. 9. Я считаю, что одному специалисту может оказаться не по силам решение сложной практической задачи, т.к. в процессе ее решения могут понадобиться различные знания, которыми этот специалист не обладает. Поэтому сложные задачи как правило делят на более мелкие , которые в свою очередь решаются теми людьми, которые могут сделать это максимально эффективно и правильно. 10. Этот вопрос плохо и не до конца виден на картинке. Добавьте хорошее фото.