Сделать золотое правило милосердия для людей разных профессий.пж помогите.

Обществознание
Сделать золотое правило милосердия для людей разных профессий.пж помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педагогике чаще всего понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовными традициями народа. Школа же, оставаясь светской, пробует через культуру своего народа осуществлять влияние на духовно-нравственное воспитание школьников.  На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание чаще всего представлено уроками, беседами, классными часами, мероприятиями. Это, скорее всего, обучение и воспитание на основе духовности. Золотое правило милосердия-доброта к людям,бескорыстно помогать людям. ПОДПИШИСЬ)
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