Сделать золотое правило милосердия для людей разных профессий.пж помогите.

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Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педагогике чаще всего понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовными традициями народа. Школа же, оставаясь светской, пробует через культуру своего народа осуществлять влияние на духовно-нравственное воспитание школьников. На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание чаще всего представлено уроками, беседами, классными часами, мероприятиями. Это, скорее всего, обучение и воспитание на основе духовности. Золотое правило милосердия-доброта к людям,бескорыстно помогать людям. ПОДПИШИСЬ)