Камень подбрасывают вертикально верх с высоты 0,5 м над поверхностью земли.Найдите скорость камня (м/с) перед самым падением на землю,если его подбросили с начальной скоростью 3 м/c
Физика
Камень подбрасывают вертикально верх с высоты 0,5 м над поверхностью земли.Найдите скорость камня (м/с) перед самым падением на землю,если его подбросили с начальной скоростью 3 м/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: h₀=0,5м v₀=3м/с g=10м/с² v-? Решение: Найдём время полёта -g=(v-v₀)/t Так как в самом верху скорость уменьшается до нуля v=0) -g=-v₀/t t=v₀/g=3/10=0,3с Найдём полную высоту: h=h₀+v₀t-gt²/2=0,5+3*0,3-10*0,03/2=0,5+0,9-0,15=1,25м Теперь найдём скорость перед падением: h=v²/2g v=√2gh=√2*10*1,25=√25=5м/с Ответ:5м/с
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