"индивидуальные права и свободы личности-вот краеугольный камень,демократии. они могут быть ограничены только полем свободы другого человека." к сторонникам,какой политической идеологии можно отнести человека,высказавшегося о р...

Обществознание

"индивидуальные права и свободы личности-вот краеугольный камень,демократии. они могут быть ограничены только полем свободы другого человека." к сторонникам,какой политической идеологии можно отнести человека,высказавшегося о роли государства в жизни общества,следующим образом:1) коммунистической;2)социал-демократической;,)либеральной;4)консервативной

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